Duras críticas a Roger Federer y Rafael Nadal

Los incendios en Australia han afectado el normal desarrollo de la qualy del primer Grand Slam de la temporada y uno de los tenistas apuntó directamente a Rafael Nadal y Roger Federer.

El canadiense Brayden Schnur, quien superó la primera ronda de la clasificación al vencer a Sebastian Ofner, afirmó: “Tiene que venir de los mejores del mundo y ser la voz de los tenistas menos conocidos. Roger y Rafa son un poco egoístas al pensar en sí mismos. Debido a que están cerca del final de sus carreras, lo único en lo que están pensando es en su legado y no en el deporte en sí”.

“Sientes súper sequedad en la garganta. Eso no es normal y los jugadores que tienen asma están en una gran desventaja en este momento”, aseguró Schnur sobre el humo que afecta a la región y señaló: “En Melbourne sólo están tratando de empujarnos a la cancha porque somos los tenistas de las rondas clasificatorias”.

El canadiense también apuntó a la organización del Australia Open por no cuidar a los tenistas y explicó: “Es por eso que los jugadores deben unirse y tomar una decisión por sí mismos porque no es saludable jugar así. Esto no les pasa a los mejores jugadores de fútbol del mundo ni a los mejores golfistas. Si hay algo mal, posponen el juego”.

Ayer, la tenista Dalila Jakupovic abandonó su partido del Abierto de Australia contra la suiza Stefanie Vogele debido a un severo ataque de tos generado por la contaminación del aire de Melbourne.