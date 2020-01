Durísimo cruce entre Artaza y Rottemberg

Tras varios cruces mediante declaraciones en móviles y distintas notas a programas de televisión, Nito Artaza y Carlos Rottemberg finalmente se enfrentaron en vivo y discutieron de manera muy fuerte al aire en Intrusos (América) con motivo de las cifras que AADET (Asociación Argentina De Empresarios Teatrales) entrega respecto a la recaudación y el ranking de las obras más vistas en la temporada de verano.

El actor había dicho que “no está bien publicar el listado de las obras más vistas si no están las que no forman parte de la Asociación” y que trabajar con listados incompletos “carece de sentido”, mientras que el productor aseguró no sentir respeto por Nito además de tildarlo de demagogo.

En el programa de farándula, el cruce comenzó con el empresario diciendo que era la primera vez en 35 años de trabajo que se somete a este tipo de contienda. “La semana pasada me hicieron escuchar unas declaraciones de él que no eran diferentes a las del año anterior y el anterior, y yo dije que no lo respetaba porque no respeto a quien no dice la verdad. Tengo el derecho a no respetar a alguien, no desde el punto de vista humano, sino el profesional, que viene sosteniéndose desde hace 30 años en cosas que no son ciertas y que me ‘acuse’”, sostuvo Carlos.

“Veo que no hay rectificación. Yo ratifico que esas son cifras de AADET, no de la temporada. Y ratifico que él es dueño de teatros, no un productor”, respondió la pareja de Cecilia Milone, que continuó para criticar a Rottemberg y las estadísticas de la asociación de la que forma parte ya que estas, según el comediante, “son injustas porque no están los afiliados”.

“Es dueño de locales, y no son claras esas cifras, que por ejemplo acá en Mar del Plata, él dice ‘la verdad’. ¿A qué verdad se refiere? En Mar de Plata va primera Fátima Florez por la cantidad de espectadores, pero lo pone por recaudación. Acá no está Midachi ni La Jaula de las Locas, que deberían estar segundas si fuese por las cifras de AADET, y no sé a qué se refiere con acusaciones, busquen si alguna vez lo insulté o lo acusé. Yo dije que lo respeto como persona, lo respeto en su honestidad pero firma sus contratos con un dedo y yo como productor firmó como cuando lo hice con él. A mí eso que hace de poner el dedo con los actores me parece una apología al trabajo en negro. Si mañana pasa algo, ¿a quién le reclamo? Resulta que yo soy el mentiroso cuando él pone el dedo”, continuó Nito.

El ex senador nacional por la Unión Cívica Radical dijo que propuso una Ley de Mecenazgo en toda la República Argentina para que bajen los costos de alquiler de los teatros que maneja AADET, con el fin de también poder bajar el precio de las entradas. “Hay precios de Punta del Este para los veraneantes de Villa Carlos Paz y Mar del Plata”, disparó el actor.

“Nito tiene la habilidad de meter muchas cosas en la bolsa”, contestó Rottemberg, quien le recordó a Artaza que estuvo presente en la reinauguración de unos de los teatros que él dirige, además de también haber hecho La Jaula de las Locas en el Mar del Plata, otro de sus recintos.

“Lamento tener esta discusión porque coincido políticamente con Nito en muchas cosas, pero sobre los más de mil espectáculos presentados, más de 400 fueron producciones propias. No tenés por qué saberlo, pero como cada cosa que decís es fácil de rebatir, solo te voy a preguntar por los últimos diez años. Empiezo con La mujer de al lado, con Griselda Siciliani. O quién produjo la vuelta de Enrique Pinti con Salsa criolla. O quién produjo La laguna dorada, con Charo López y Pepe Soriano”, comenzó a enumerar el empresario para desmentir a su contrincante respecto a su frase sobre que él no es productor.

“Me obligas a decir que el año pasado te dimos un adelanto, y me lo agradeciste y por suerte está todo grabado, para comprar los derechos de La Jaula de las Locas, obra que sin dudas voy a seguir promocionando porque vale la pena, no mezclo las cosas y soy un defensor a ultranza de esta actividad”, disparó el dueño del Multiteatro y otros complejos, sin dejar de dar nombres de varias obras para desafiar a Nito en pos de ver quién de los dos produjo más espectáculos a lo largo de la última década. “Da como pudor escucharte. El año pasado Artaza iba al 25% como es costumbre, ¿pero por qué al mismo tiempo le entregaste tu teatro a Javier Faroni al 27%?”, le consultó el productor al ex legislador.

Luego de que Nito hablara de cómo mejorar la actividad teatral, Rottemberg le pidió que “no le embarre la cancha porque él no es político”, y le explicó a su rival por qué cambiaron las mediciones de AADET para que sean medidas por recaudación. “Fue por gente como vos que reconocés que desdoblabas las entradas”, disparó.

Artaza sostuvo que “el teatro es fantasía” y admitió tener distintos valores en las entradas, argumentando que el éxito de las obras es que la vean las números. “Lo haría de nuevo”, aseveró.

“En 2007 trabajabas conmigo en Bailando por un voto, ese año nos ganaba Miguel Ángel Cherutti. El día 14 de febrero fui a Buenos Aires por el cumpleaños de mi hijo, y cuando volví, me encontré con que en mi teatro, Jorgelina Arregui, que era su primera temporada como administradora, me plantea que hiciste comprar 150 entradas para ganarle a Cherutti”, reveló el ex productor de Mirtha Legrand, sosteniendo que eso que hizo Nito fue “una demostración cabal de que no le importaban sus compañeros”.

“Estábamos todos compitiendo y uno lo hace con los elementos que tiene”, se defendió Artaza, diciéndole a su contrincante que si usaba la plata que el Banco Provincia le otorgó el año pasado, “podría haber hecho un éxito por recaudación”. “La hubieras repartido entre todas las obras”, comentó el humorista.

“Si yo enfrento esta cámara es porque me importa la credibilidad que tengo”, respondió Rottembeg, indicando además que no tuvo ninguno de sus teatros tuvo algún contrato con el Estado, sino las compañías.

Tras que Carlos le pregunte sobre si le parece bien o mal que un productor reinvierta en el teatro y no tenga que vender complejos por deudas, Artaza soltó una contundente declaración: “Amás más el negocio inmobiliario que te produce el teatro que el negocio del teatro. Comprás el edificio y cobrás el alquiler, te lo digo con todo cariño. Es un monopolio como PlateaNet”.

Cansado, el empresario se refirió a la forma de trabajo de AADET – de la cual no forma parte hace 6 años- y soltó la chicana más picante de todo el debate. “Todo lo que dice Nito no resiste (…) no respeto la mentira. Vos estás en un teatro con gente amiga y le decís que no les pasen las cifras de AADET. Es importante decir que si no existiese AADET, ¿con quién discutirían paritarias? Porque Nito logra que el público piense que AADET es solo una planilla para el verano, pero que realmente labura duramente todo el año. Todos pagamos porque sabemos lo que es una asociación y de la gente que quizás no tiene recursos para una obra social. Andá a preguntarle a Nora Cárpena, viuda de Guillermo Bredeston, sobre qué es AADET. O sea, es no entender que Luis Sandrini fue su presidente. Lográs confundir a la gente todos los veranos y seguís mezclando las cosas. Igual quedate tranquilo que vos, aunque no digas las cifras, con 1161 entradas pagas, en esta semana que terminó el 12 y con la recaudación que no doy por discreción, no hubieses entrado (al ranking de más vistas) aunque fueses socio de AADET, por eso no lo estás”, lanzó Carlos, comparando ser socio de esa asociación como ser de un club y solicitar información de otro del cual no se lo es.

“Te ofrecí llevarte a AADET tres veces y fallaste. Soy un apasionado de esta profesión”, añadió Rottemberg, diciéndole a Nito que él “no entiende el amor al teatro”.

“La carrera política te cambió mucho”, fue el último disparo del empresario, mostrándose ofuscado por no haber llegado a un punto de acuerdo con Artaza y asegurando que a él le da placer ser el hombre que más teatros construyó en la Argentina, esquivando así la chicana de su rival sobre que él es solo un “dueño que alquila”.

“Yo no dudo de su idoneidad por más de que no compartamos la opinión, y lo respeto como persona aunque él a mi no”, concluyó el actor. (Exitoína)

