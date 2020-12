Dybala, el plan B de PSG si no puede fichar a Messi

En cuanto a Dybala , de 27 años, finaliza su vínculo con Juventus en 2022 -todavía no llegó a un acuerdo de renovación- y esta temporada no está siendo titular habitual bajo las órdenes de Andrea Pirlo , por lo que podría buscar una salida a otro club para sentirse más importante.

La información fue publicada por el portal “90min” y agrega que el Fair Play Financiero será determinante para cualquier club en relación al futuro de Messi, cuyo contrato en Barcelona vence en junio de 2021. “ Tenemos que respetar a Messi, al Barcelona. Messi es jugador del Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores, no estamos contentos, por eso no tocamos a los jugadores de los demás ”, avisó Leonardo, el director deportivo del equipo parisino.

