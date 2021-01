Dyhzy se enojó con quienes lo llaman por su nombre del DNI

Dyhzy explotó durante el fin de semana en Instagram, y arremetió contra quienes lo llaman Estanislao Fernández, y lo atacan por su sexualidad y hasta por ser el hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Todo comenzó cuando se empezó a divulgar en las redes sociales que había participado en una fiesta clandestina en Tandil. Pero la realidad es que si bien Dyhzy ofició de Dj en Silvia Queen, el establecimiento está habilitado -al igual que otros desde hace unas semanas- y cumple con los protocolos requeridos por el Gobierno, y está en San Telmo.

“Si yo te digo ‘ojalá te mueras puto de mierda’ eso no es libertad de expresión es una agresión“, arrancó su extenso descargo el Dj, quien además sostuvo que “el ser humano es choto”. “A quienes no les gusta mi viejo o lo que pasa en el país, acuérdense que yo no tengo nada que ver porque yo no elegí lo que me tocó“, aseguró, a la vez que cargó contra quienes lo llaman por el nombre que figura en su DNI: “Digo que no me digan Estanislao, y me llaman Estanislao“.

“Estoy harto de que mientan sobre mí, harto de que me llamen Estanislao, estoy harto que no respeten nada de mí cuando yo no tengo nada que ver con política, cuando no me mantiene nadie, cuando laburo. Pueden ir todos, en fila, a chupar el orto“, lanzó aún más enojado, y añadió: “Yo me defiendo solo, a mí no me defiende nadie. No me defiende ni un Gobierno, ni la gente”. “Parece que no entienden y nunca van a entender que mi nombre es Tani”, insistió el diseñador gráfico, de 27 años de edad.

Tani señaló que siempre es él el que debe “pedir disculpas por cosas que no hice pero sí porque es algo que produzco yo por existir“, dijo en referencia a su vínculo con el jefe de Estado argentino.

“Yo sé que parece que siempre estoy enojado y me expreso en forma violenta, lo sé. Pero la vida me llevó a responder de esa forma pero quiero agradecer a todos los que me bancan“, manifestó.

“A la gente le molesta que yo exista, que sea trolo, que me vista de mujer, que hable en Instagram de lo que se me canta el culo, porque creen que lo que yo digo influye en cómo nos ve el mundo. Si el mundo ve en mí a una persona que dice lo que cree, piensa, siente y quiere, perfecto porque todo el mundo debería poder hacerlo“, sentenció.

“Aunque me haga el fuerte, leo los comentarios. Siempre es lo mismo: ‘puto de mierda’, ‘cuantas pijas te comiste’, ‘culo roto’, son básicos. Entonces, todos pueden venir a chuparme el orto. Mueran“, remató en otra serie de videos publicados en la red.

No es la primera vez que hace referencia al tema. El pasado diciembre, tras una viralizada entrevista que brindó, dijo: “¿Vieron que yo en la entrevista de Filo dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotud… dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad”, comenzó el DJ en sus historias de Instagram, aclarando que no tiene en mente cambiar de sexo.

“La identidad yo ya la tengo construida, gracias, y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI”, indicó indignado el youtuber. (Exitoina)

