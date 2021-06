E3 2021 | Conferencia de Microsoft (Xbox) y Bethesda

Después de meses sonando como uno de los firmes candidatos a aparecer en la conferencia de Xbox & Bethesda en este E3 2021, Playground Games no ha faltado a su cita y da respuesta a los millones de jugadores que quedaron encandilados con la cuarta parte. El estudio británico da un paso más allá y nos emplaza a México, territorio donde se basará el mundo abierto del juego. En la apertura de la noticia tenéis su primer tráiler, pero también tenemos fecha: Forza Horizon 5 llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming y PC el próximo 9 de noviembre de 2021; incluido de serie en Xbox Game Pass.

Ensemble Studios cerró sus puertas definitivamente tras el lanzamiento de Halo Wars, pero eso no ha significado que su saga estrella siguiera su camino. De la mano de Relic Entertainment, la serie de estrategia en tiempo real va a regresar con una entrega completamente nueva, Age of Empires IV. Anunciado exclusivamente para PC, el videojuego no se ha perdido una de las citas más importantes del año, el E3 2021. Durante la conferencia, los de Redmond han deslumbrado con un nuevo tráiler y fecha de lanzamiento: 28 de octubre en PC y Xbox Game Pass (de PC).

Hades no solo es uno de los mejores juegos de todo 2020, llegando incluso a obtener algún que otro premio GOTY por encima de juegos Triple A. También es la nueva joya que llegará a Xbox Game Pass. La conferencia de Xbox y Bethesda nos deja con el anuncio de que Hades estará disponible en Xbox Series y Xbox One en agosto, así como en el juego en streaming de Game Pass. Así mismo, el estudio del juego confirma que llegará también a PS4 y PS5 en la misma fecha.

You May Also Like