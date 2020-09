Echaron a Julián Serrano de un pueblo por violar los protocolos de coronavirus

Otro vecino comentó en Portal Uno: “Es así gente, uno se cuida y cuida a su familia, pero llegan estos ‘personajes’ que mienten en el control policial de la avenida Racedo de Cerrito diciendo que venían a trabajar al resto bar y resulta que son hermanas del dueño del bar y que son oriundas de Paraná; y el tal Julián Serrano, que según me dicen es famoso, pero la verdad es que no lo conozco; también es de Paraná. No los veo trabajando, los veo comiendo y de lo lindo. Si van a mentir, por lo menos sáquense una foto con una bandeja en la mano. Gracias a Dios los denunciaron como corresponde y fueron retirados del pueblo, pero ya habían estado en contacto con muchas personas. ¡Así estamos, país! Gracias por su irresponsabilidad con la sociedad“.

