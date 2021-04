Economistas ven mejores perspectivas de recuperación pero alertan sobre brecha cambiaria

“Una economía con un PBI de 400.000 millones de dólares debería rendir en el mercado 6 o 7% como mucho. Hoy Argentina rinde 20 porque el mercado piensa que no va a poder refinanciar el capital de su deuda, algo que no se logra desde 1999”, dijo Álvarez Agis,

Entre los factores positivos enumeraron el precio de la soja arriba de los US$ 550, una reactivación económica mundial con tasas de interés cercanas a cero y los cerca de US$ 4.300 millones que ingresarán a las reservas por la transferencia de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

