Edinson Cavani y su acercamiento a Boca: “Fue real y no cerré la puerta”

No obstante, Cavani dejó en claro en un medio uruguayo que el ofrecimiento existió: “Yo siempre lo aprecié y eso ya saben en Boca: fue real la posibilidad de que ellos me llevaran. Pero yo siempre fui claro, y no hay ‘r’, cuando las cosas son así de claras. Después, todo lo que se puede decir alrededor, hay mitad y mitad. Mitad verdad y mitad mentira. A veces es un poco así. Pero la chance fue concreta”.

Sobre su contacto con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, contó: “Como yo dije en el momento que llegué al club (se refiere al United), mis charlas con Román existieron. No me llamó cuando llegué acá. Se comunicó conmigo desde que estaba en París, hace ya unos años. Y para un montón de cosas, para preguntarme cómo estaba, reconocerme cosas…”.

You May Also Like