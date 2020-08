Eduardo Duhalde considera que el proyecto de reforma judicial “es un grave error”

En los últimos tiempos, el presidente de la Nación Alberto Fernández mantuvo contactos con Eduardo Duhalde. Tienen una buena relación de haber pasado muchos años dentro del justicialismo y la mirada del exjefe de Estado es considerada por el actual titular del Poder Ejecutivo.

Uno de los temas de actualidad en el que Gobierno apuesta fuerte es el proyecto de reforma judicial. Para Duhalde esta iniciativa que ya está en consideración del Congreso de la Nación “es un gran error. Hay que votar las leyes de transparencia o anticorrupcion”.

En diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, el expresidente consideró que en todo proceso democrático “el que gana gobierna y el que pierde también. No estoy de acuerdo con nada que no sea de consenso. Yo no me he peleado con nadie, no contesto las agresiones. Los que queremos la unidad de los argentinos no debemos entrar en peleas. Si no hacemos una coalición como la que hice con Raúl Alfonsín no queda Argentina para nadie”.

En otros tramos de la entrevista radial, Eduardo Duhalde opinó que los políticos no van a decir que quieren una coalición. “Los dirigentes son conscientes que si no nos unimos, Argentina seguirá cayendo”, agregó el exintendente de Lomas de Zamora y exgobernador de la provincia de Buenos Aires en la década de los ’90. Acerca de la difícil situación que atraviesa el país por la larga cuarentena del coronavirus, Duhalde sostuvo que “fue extraordinario como se manejó la dirigencia del país. Durante la pandemia me mudé a la ciudad de Buenos Aires para no contagiar a Chiche. Ella tiene problemas, no le funciona bien un riñón y no quiero perjudicarla. Me prestaron un departamento y me voy a quedar ahí hasta que dure la pandemia”.