Eduardo Duhalde: “Yo no permitía las tomas ni en la etapa más difícil”

En diálogo con LN+, Duhalde expresó: “Yo no permitía las tomas ni en la etapa más difícil. Cuando asumí como Presidente, mientras iba a la Capital vi una toma y los fui a sacar. Eso no se puede permitir, es una vergüenza”, y añadió: “El derecho que tiene la gente, lo tiene contra el Estado, no contra los particulares. Es una inmoralidad”.

