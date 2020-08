Eduardo Feinmann confirmó que tiene coronavirus

Luego confirmó que tiene coronavirus Covid-19: “Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febricula reciente posterior a la confirmación del mismo“.

“Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy… me levante con disfonia cosa que atribuí al cambio de clima“, arrancó Eduardo Feinmann en un hilo desde su cuenta de Twitter, pero acto seguido agregó: “De forma responsable, falte a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda“.

Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy… me levante con disfonia cosa que atribuí al cambio de clima… de forma responsable, falte a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda.

