Eduardo Feinmann habló de su salud

El 17 de julio pasado, Eduardo Feinmann sorprendió a los televidentes al abandonar en vivo su programa “El Noticiero” de forma abrupta tras un corte publicitario. Ahora, el periodista habló de salud y explicó por qué se fue del ciclo.

“El viernes tuve que levantarme de un programa de televisión o de radio, cosa que nunca hago, y me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que nosotros contamos todos los días, cualquier cosa que uno sienta, le da la sensación de que es Covid-19“, arrancó diciendo Eduardo Feinmann en su programa de Radio Rivadavia.

“Uno se torna paranoico a esta altura de la vida. Sentí un dolor de cabeza cuando llegué al canal el viernes, y dije bueno, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene“, explicó. “Y después, cuando empecé el programa, empecé a sentir mucho más dolor de cabeza a nivel de la sien”, continuó el conductor de Alguien tiene que decirlo.

Feinmann contó que decidió irse sin contar qué le pasaba para no alertar a sus compañeros. “¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el Covid-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, yo quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”, agregó.

Frente a los síntomas que tenía, el periodista decidió hacerse el test rápido durante el fin de semana. “Gracias a Dios dio negativo”, indicó, y agregó -agradeciendo a todos- que no había respondido los mensajes hasta no tener el resultado.

Inmediatamente consideró: “¿Pero uno se vuelve paranoico, no? Que cualquier resfriadito, o cualquier agüita que le cae por la nariz, o cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de panza, cualquier dolor muscular, uno ya piensa que tiene el coronavirus”, afirmó Feinmann en su ciclo radial.

El viernes, tras el pase de todos los días con Jonatan Viale, el conductor, a quien se lo veía decaído, aseguró que estaba bien, y continuó. Sin embargo, tras un corte publicitario Mariano Obarrio, su compañero en El Noticiero tomó la posta para contarle al público que Feinmann se había que ir. “Hoy hizo un esfuerzo muy grande para venir. No se sentía muy bien, así que vamos a continuar el noticiero con todo el equipo“, contó Obarrio frente a cámara sin dar más detalles del estado de Feinmann.

La situación generó que el nombre de Eduardo Feinmann se convirtiera en tendencia en las redes sociales, y él se llamara a silencio, hasta hoy.

