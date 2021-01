Eduardo Feinmann utilizó “lenguaje inclusivo” para criticar a Victoria Donda

Cuando Victoria Donda compartió en la misma red social su descargo, el ex conductor de A24 lo citó con un picante comentario utilizando lenguaje inclusivo. “La respuesta de la NEGREADORE @vikidonda. No es por sus ideas, es por la estafa al Estado y a una trabajadore”, escribió el analista político.

El escándalo de Victoria Donda con su empleada doméstica lo agarró a Eduardo Feinmann sin pantalla, debido a que está de vacaciones y esperando por su debut en La Nación +, pero esto no le impidió lanzar fuertes opiniones al respecto, que incluso contaron un fallido uso del lenguaje no binario para burlarse y criticar a la titular del INADI.

