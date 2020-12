Edwin Cardona: “Todo el mundo desearía una final con River”

River y Boca son dos de los mejores equipos de la Copa Libertadores y por eso la posibilidad de un nuevo cruce siempre está latente. El Xeneize y el Millonario sólo podrían enfrentarse en una hipotética final. Sin embargo, los dos parecieran tener muchas posibilidades de llegar hasta esa instancia.

De a poco, los propios protagonistas empiezan a referirse a este tema. Consultado en ESPN sobre si un nuevo enfrentamiento sería una revancha, Edwin Cardona aseguró: “Yo no lo veo así. Es una revancha cada año o torneo que enfrentamos, para eso está uno, para cada día trabajar e ir cosechando de pronto títulos. Al final no lo veo como revancha, sino lo veo como una linda oportunidad de dejar historia y hacer historia en este gran club”.

Sin embargo, aclaró su deseo: “Todo el mundo desearía una final con River o jugar contra ellos. No sería revancha, pero lo tomaría como revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre del 2018. Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico. En lo personal quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque uno desde la tribuna no puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó desde la tribuna. Igualmente, siempre estuve con mis compañeros y siempre voy a estar ahí, para apoyar”.

Sobre cómo le va a River, explicó: “Gallardo ha armado un buen grupo. Juega muy bien a la pelota. Pero nosotros venimos bien, el equipo quedó campeón y le arrebató el título a River cuando parecía que ellos eran ya campeones. Y creo que eso les subió el ánimo a todos mis compañeros. Yo me fui después de la final en Madrid, no estuve el siguiente año y medio con el equipo. Pero puedo hablar de lo que hoy estamos generando. Tenemos esas ganas de ganar, de levantar la Copa. Ganarla con Carlitos quedaría para la historia, ojalá pueda retirarse así. Estamos armando un hermoso grupo, hay que ir paso a paso. Las ganas siempre están y los clásicos se viven de manera muy especial”.

