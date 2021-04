EEUU lanzó una campaña bilingüe para alentar la vacunación

La campaña “We Can Do This” (“Podemos hacerlo”), impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, contempla anuncios televisivos y redes sociales, además de reclutar a representantes de organizaciones de salud, el mundo del deporte y autoridades religiosas para resaltar la seguridad de las tres vacunas aprobadas hasta ahora en el país.

You May Also Like