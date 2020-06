EEUU sumó más de 45.000 nuevos contagios de coronavirus y ya superó los 2,5 millones

“Cuando hay gente que no va a ser responsable y no se va a proteger a sí misma y a los demás de esta pandemia, el gobierno debe actuar y restablecer el sentido común para salvar vidas”, manifestó el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, según la agencia de noticias EFE.

Si bien el republicano De Santis no emitió una orden de usar barbijos para todo el estado, en muchos condados y ciudades ya es obligatorio y desde ayer, por ejemplo, en Miami son multados quienes no los lleven en lugares públicos.

