Efecto banderazos en Bahía: Aprevide pidió a los clubes que desalienten las manifestaciones de hinchas de fútbol

“Las concentraciones de gente no hacen más que agravar la coyuntura. Las imágenes que hemos visto este fin de semana con los banderazos de Olimpo en Bahía Blanca y de Rosario Central (por los respectivos clásicos de sus ciudades ante Villa Mitre y Newell’s), no ayudan para nada”, expresó el Director Ejecutivo del organismo, Gustavo Gómez, en un comunicado.

