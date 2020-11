“El 2021 será un año de recuperación fuerte de la actividad y del empleo”, aseguró Kulfas

-MK: Nuestra visión es que es un aporte por única vez que está sobre las personas, no sobre las empresas con lo cual no debería haber una afectación sobre la inversión, no vemos que sea una dificultad. Estamos viendo un escenario positivo en materia de inversiones en la industria, en la construcción, en la economía del conocimiento, un sector que va a dar un salto muy grande.

-MK: No, no estamos viendo que sea un problema relevante, puede haber un problema puntual de alguna empresa con una importación especifica pero que de ninguna manera pueda ser generalizado.

