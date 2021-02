El 38% de los argentinos aprueba la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia

Es preciso recordar que hace algunos días el mandatario nacional habló ante el Foro de Davos y dijo: “La opción no es la vida o la economía, si no la vida con mejor economía”. “La pandemia fue un llamado de atención, necesitamos una casa común con distintos cimientos. En un momento así se ponen a prueba todos los paradigmas. El imperativo moral es poner la prioridad en los últimos, los descartados, en los más vulnerables. La fraternidad debe ser el nuevo nombre del desarrollo y la solidaridad, el de la paz social”, manifestó.

You May Also Like