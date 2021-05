El actor Justin Hartley y su novia Sofia Pernas dieron el si

Luego de que el actor de This is Us Justin Hartley y su novia, Sofia Pernas, dejaran ver sus alianzas en la alfombra roja de los premios MTV al cine y la televisión 2021, llegó la confirmación por parte de una fuente cercana a la pareja a revista People. La misma aseguró que los intérpretes que compartieron set en The Young and the Restless (2015), formalizaron su romance hace poco.

Si bien había algunos rumores desde principios de mes cuando Page Six publicó unas imágenes de la pareja en la playa de Malibú, Estados Unidos, y se podían ver los anillos en sus dedos anulares, ahora ya no quedan dudas.

En junio pasado este romance se hizo público, luego de que una fuente informara al citado medio que llevaban saliendo varias semanas. A finales de 2020, los actores oficializaron su relación en Instagram. “Feliz año nuevo desde nuestra guarida de cuarentena a la tuya”, escribió Pernas junto a una selfie donde se la podía ver junto a su pareja.

En tanto, el actor de This is Us compartió una foto en blanco y negro, en donde se los ve a ambos muy sonrientes: “Últimos minutos de 2020, acá en Los Ángeles. Que llegue el 2021. Feliz año nuevo”, escribió a modo de epígrafe. (La Nación)

