El “acuerdo confidencial” entre la familia de Chris Cornell y su médico

Investigadores forenses en Michigan concluyeron que la muerte de Cornell fue un suicidio por ahorcamiento. En el análisis encontraron lorazepam, conocido comercialmente como Ativan, en su cuerpo junto con barbitúricos y la droga antiopioides naloxona, pero no los mencionaron como un factor en su muerte. La demanda señalaba que Koblin y su consultorio en Beverly Hills, California, “negligente y repetidamente” recetaron “a Chris Cornell sustancias controladas peligrosas que alteran la mente, las cuales afectaron la cognición del señor Cornell, nublaron su juicio, y le provocaron involucrarse en peligrosos comportamientos impulsivos que no podía controlar, lo que le costó la vida”.

You May Also Like