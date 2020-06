El alemán Michael Schumacher no será operado hasta el final de la pandemia

El neurocirujano italiano Nicola Acciari, quien no tomaría parte de la intervención, señaló que el ex piloto de Ferrari sufre de atrofia muscular y osteoporosis, pero la pandemia de Covid-19 retrasará la operación.

Según el periódico inglés The Guardian, Schumacher debe ser operado, pero no en un contexto de salud tan arriesgado como el actual.

