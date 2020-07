El ATP para los colegios seguirá hasta la vuelta a clases presenciales: qué pasará con los que deben cuotas

Pasados tres meses de confinamiento, crecieron las denuncias de padres contra colegios que no les dejan rendir exámenes a sus hijos porque no cumplieron con la cuota. Para estos casos, Trotta subrayó que se sancionará al establecimiento y pidió que hagan la denuncia de esta irregularidad antes la cartera educativa nacional.

No aplicar ninguna medida restrictiva a la educación a aquellos alumnos que no pagaron el arancel

