El Banco Central advirtió a los usuarios sobre un falso mail creado para robar los datos de sus cuentas

Como medida de seguridad suspendimos momentáneamente su cuenta, hasta resolver nuestra inquietud. Usted podrá ingresar a su cuenta normalmente pero podrá tener problemas para los pagos en línea, es decir cualquier transacción que no involucre su tarjeta fisica no podra ser realizada. Para solucionar esto le solicitamos que se dirija a nuestro sistema de verificación y complete los datos requeridos para que su cuenta quede activa lo antes posible, tenga en mano su DNI ya que se le podrá solicitar en el mismo Si toda la información corresponde a su cuenta, será redirigido automáticamente a la página de su tarjeta y su cuenta restablecida en el acto Ingrese a su cuenta y actualice su información.

You May Also Like