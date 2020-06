El base Kyrie Irving lidera el boicot contra la reanudación de la NBA

“No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y esta mierda, pero algo huele raro. Queramos admitirlo o no, somos atacados como hombres negros cada día que nos despertamos”, señaló Irving, según The Athletic, en una videoconferencia de 90 minutos con más de 80 jugadores de la NBA y la WNBA.

