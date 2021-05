El BCRA compró casi US$ 2.100 millones en mayo, unos de los cuatro registros más altos desde 2003

En la jornada de hoy se operaron US$ US$ 217,63 millones en el segmento contado, un volumen menor por el feriado en los Estados Unidos que afectó a la plaza local a pesar de la necesidad de cierre de posiciones por el fin de mes ya que las operaciones sólo pudieron efectivizarse contra cuentas propias de las entidades en el Banco Central.

Luego de una jornada en la que no hubo intervenciones de compra ni de venta por parte de la autoridad monetaria, el Banco Central tuvo su mejor mes en aumento de reservas líquidas en los últimos siete años, sólo superado por noviembre de 2019, cuando alcanzó los US$ 2.202 millones.

