El Bitcoin se hunde 10%, por debajo de los US$ 50.000, por la gran estafa turca

Panigirtzoglou indicó, en una nota para clientes, que si el bitcoin no es capaz de volver a superar la marca de US$ 60.000 dólares pronto, las señales de impulso se derrumbarán, llevando a su vez a una caída en cascada del valor del bitcoin.

El bitcoin perdía 10% este viernes y se ubicaba por debajo de los US$ 50.000 como consecuencia del cierre del principal operador de criptomonedas de Turquía, Thodex, cuyo director ejecutivo huyó del país llevándose US$ 2.000 millones de 400.000 ahorristas turcos.

You May Also Like