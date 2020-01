El caso de la mujer a la que le crece vello púbico en la cara: “Sacaron piel de la ingle”

A Crystal Coombs le empezó a crecer vello púbico en la cara después de que le hicieran un injerto de piel para tratar una mordedura de un perro callejero. Ahora, pide ayuda de forma desesperada a los médicos para que detengan el avance de su padecimiento.

En ese momento, los médicos se vieron obligados a realizar una operación de injerto de piel, para curar la herida, obteniendo el injerto de la ingle de la joven. Pero años después, del “parche” empezaron a brotar pelos, lo que obligó a Crystal a arrancar cada uno a medida que aparecían.

En una entrevista ofrecida al ciclo Botched (canal E!) expuso que desde que se convirtió en madre es más consciente de sí misma.“Cuando tenía nueve años, mi abuelo sostenía un perro y yo estaba bastante aterrorizada por aquel pitbull. Todo lo que recuerdo es que todo se puso negro“.

El pitbull la había atacado con suma violencia, motivo por el cual tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. En aquel momento, los médicos en la sala de emergencias le aconsejaron que esperara a que un cirujano plástico le arreglara la cara.

Pero si bien el injerto ayudó a curar la herida, años más tarde dejó a Crystal con un efecto secundario vergonzoso: el crecimiento de vello púbico. “El cirujano sugirió el injerto de piel, tomado de la ingle. Hicieron la cirugía y luego el pelo comenzó a crecer”.

Ella continuó diciendo que los médicos nunca le advirtieron sobre el posible efecto secundario, y le pidió ayuda a un nuevo grupo de médicos.”Al principio no me afectó. Pero desde que tuve a mi hija, comencé a tomar conciencia de eso. Me preocupan los chicos con los que va a ir a la escuela, no quiero que se burlen de ella”.

Dubrow, uno de los médicos a los que fue a visitar, le explicó: “Ese injerto de piel está muy cerca de estructuras anatómicas críticas como la nariz, las mejillas y el ojo. Si se modifica, incluso un poco puede cambiar toda la forma de la cara y verse muy deformada“.

La solución que le propuso fue insertar un relleno espacial para estirar la piel de su mejilla, a fin de eliminar el injerto original y cerrar la brecha. Al usar la piel de su cara, podrían evitar el problema del brote de vello corporal no deseado.

Durante un mes, Crystal tuvo que vivir con un implante debajo de la piel, mientras se inyectaba solución salina regularmente para ayudar a estirar la piel. Afortunadamente, la operación fue un éxito y se quedó con solo una delgada cicatriz en la mejilla.

