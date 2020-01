El cementerio dónde Nora Cárpena tuvo un accidente que casi le cuesta la vida

Fueron al lugar donde la actriz sufrió el tremendo accidente que hizo que le cosieran el cuero cabelludo.

Nora Cárpena sufrió un insólito accidente que le pudo haber costado la vida. Sucedió en el cementerio de La Loma mientras estaba visitando las tumbas de su esposo, su padre y su madre. Un pedazo de mármol le cayó sobre la cabeza y le provocó una herida que hizo que la cosieran en un sanatorio. Por suerte, según dice, nunca perdió el conocimiento y se estabilizó a las pocas horas.

En Confrontados fueron al lugar del misterioso suceso y grabaron un poquito el lugar en donde se encontraba Nora cuando le cayó el marmol.

“Tuve un accidente que pudo haber sido gravísimo. Me parece que todavía no me quieren del otro lado. Había ido a llevar unas flores, porque están mi marido y mis padres en la bóveda familiar de toda la vida, porque mi padre era marplatense. Esta cosa de tradición de señora grande de ir al cementerio con mis florcitas. Y había un mármol muy grande y de golpe estalla y caen pedazos, gracias a Dios. No sé cómo cayó porque yo estaba cerrando la puerta“, dijo la actriz. (Revista Pronto)

