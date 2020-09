El censo de población podría realizarse en mayo o noviembre de 2021

“Vamos a necesitar mucha ayuda de todos para poder llevar adelante el Censo. Los relevamientos son imposibles si no hay un compromiso político no sólo del sector que gobierna sino tiene que ser un compromiso de todos los espacios políticos”, aseveró Lavagna.

No obstante, el funcionario no descartó que el censo se pueda postergar hasta 2022 “si la pandemia se extiende” y, al detallar las distintas estadísticas que elabora ese organismo, anticipó que esta misma tarde, el Indec difundirá un estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los diferentes sectores del trabajo.

