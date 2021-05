¿El cerebro también sufre daños con la obesidad y la diabetes?

Por un lado, el Covid-19 ataca el corazón y los pulmones y si una persona se recupera puede quedar con daño en alguno de esos órganos. Pero, además, si una persona tiene una enfermedad en el corazón y -por la pandemia- no consulta, puede terminar muriendo por infarto o tener muchos más problemas por no haber pedido ayuda médica a tiempo”, concluyó Ruiz.

Ruiz en el NCD Fórum ‘Haciendo visible lo invisible: tomando conciencia de las enfermedades no transmisibles’, un simposio regional virtual para profesionales de la salud, que se llevó a cabo en Sudamérica y Centroamérica, en su ponencia denominada “Impacto de las enfermedades no transmisibles en Salud Pública”.

