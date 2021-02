El “Chocho” Llop y el objetivo para el partido contra River

Pensando en el encuentro del próximo domingo a las 17.10 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Llop comentó que el objetivo del “Calamar” será “que River no sea totalmente protagonista del partido” , una tarea para nada sencilla. “Con nuestras virtudes vamos a intentar contrarrestar eso. Ellos son muy verticales y para que eso no pase hay que cortar un determinado circuito, que es lo que vamos a intentar” , agregó.

