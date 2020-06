El coronavirus reinstaló la ciencia para “construir una sociedad desde el conocimiento”

S: Macri no creía en la ciencia, pensaba que era un gasto, que la educación y la salud también eran parte del gasto del Estado, y buscaba privatizar ese gasto. La respuesta que yo encuentro es que durante esos cuatro años salimos a cuestionar las políticas del gobierno anterior de achicar el Estado, la ciencia y la educación. Dijimos que nos desfinanciaron, que nos maltrataron; nos tildaron como los ñoquis del Conicet, criticaron a las universidades del conurbano porque creyeron que nadie iba a lograr recibirse, porque los pobres no se reciben.

S: Estamos dañados, pero no destruidos. Hay que reconstituir el sistema de ciencia y técnica, y la propuesta de Alberto y Cristina en la campaña, antes del coronavirus, fue volver a poner a la ciencia de pie y al conocimiento como un insumo para el desarrollo del país, que no es otra cosa que volver a las políticas ejecutadas entre el 2003 y el 2015.

El futuro de la ciencia en la Argentina post pandemia tiene que “convocar a muchos actores” y profundizar su trabajo en temas como “salud, medio ambiente, energía y producción” a partir de la demanda, dijo hoy Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y consideró que, si bien el ex presidente Mauricio “Macri pensaba que la ciencia era un gasto”, “estamos dañados, pero no destruidos”.

You May Also Like