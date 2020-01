El curioso hábito de Vicky Xipolitakis a la hora de vestirse

La visita de Vicky Xipolitakis a Cortá por Lozano, luciendo un particular pantalón y una malla súper sexy, hizo que Verónica Lozano indague sobre sus hábitos a la hora de comprar ropa… ¡y la vedette terminó contando que solo las prendas una sola vez!

“No soy una compradora compulsiva. Yo la ropa la uso una vez, por eso nunca me alcanza. La uso una vez y nunca más. No soy de repetir. Este equipo no me lo vas a volver a ver, así que mirámelo mucho”, lanzó Vicky, risueña mientras lucía el sensual conjunto que incluso se lo terminó poniendo la conductora, jugando a imitar a la Griega.

¿Qué hace la vedette con la gran cantidad de ropa que va descartando día a día? “Dono mucho. La última vez, cuando cumplí un millón de seguidores en Instagram, me fui a la plaza a repartir la ropa, pero se la robaron toda. Cuando estaba abriendo el bolso, se lo llevaron”, recordó, sobre el violento episodio. “Había mamás con bebés y no tuvieron nada, así que armé una merienda en la puerta de mi casa y bajé pañales de Salvador”, contó, mientras Vero remataba con una acotación sobre las osadas prendas que Vicky Xipolitakis donaba. “Igual esa pilcha es jugada para ponértela”, lanzó. (Ciudad Magazine)

Comentarios

comentarios