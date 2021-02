El decano de la UTN contó cómo será el inicio del ciclo lectivo 2021

El decano de la UTN Bahía Blanca, Liberto Ércoli, dijo que el comienzo del ciclo lectivo 2021 será similar a la finalización del anterior dado que “la situación sanitaria no ha cambiado” y aclaró que, si bien el inicio será virtual, este año “se implementarán algunas clases muy reducidas de laboratorio que en 2020 no se dieron”.

