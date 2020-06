El delantero que siempre le gustó a Gallardo

Sin Ignacio Scocco, las otras incógnitas en el mundo River giran en torno a los futuros de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta , ambos sondeados por varios clubes europeos, por lo que la prioridad en estos meses será negociar algunas ventas que puedan aparecer y no salir al mercado salvo una extrema necesidad. Obviamente que Gallardo es parte de esta idea por lo que, en principio, no se esperan refuerzos.

You May Also Like