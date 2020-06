”El desarrollo de Vaca Muerta requiere un sendero de precios previsible y de largo plazo”

Esto es algo que nos invita a seguir invirtiendo, a no bajar los brazos, porque si bien es una situación difícil para la Argentina, el país va a salir adelante, va a volver a crecer y va a necesitar energía. Por eso la energía que producimos tiene que ser cada vez más eficiente, tenemos que sumar tecnología para reemplazar plantas de tecnologías anticuadas y caras, porque la mayor generación no puede ser más cara, sino que tiene que poder ir reduciendo de manera sustentable y sostenida el costo.

You May Also Like