El descargo de Sebastián Escacena tras ser acusado de estafa por la “Bomba Tucumana”

Luego de escuchar a la artista tropical en el Cantando 2020, el ex futbolista escribió lo que pensaba de la situación.

Gladys La Bomba Tucumana hace poco denunció a su ex Sebastián Escacena por estafa. En el Cantando señaló que lo va a llevar a la justicia, ya que le reclama un auto, plata y aseguró que hubo infidelidades.

“Mi ex, que agradezca que no está tras las rejas. Es algo que va a ocurrir en algún momento. Es algo muy grave“, señaló Gladys. “Me faltó mi auto, que compramos con mi hijo y mi sobrina cuando me vine a vivir a Buenos Aires y me tuve que traer el mío. Tengo una mamá enferma que está postrada hace 8 años, por eso lo compramos, para poder trasladarla si es necesario. Y también hubo otras cosas tremendas. Hoy me mandó mensajes con fotos de todas las mujeres con las que me fue infiel. Me duele en el alma porque soy una mujer grande. Yo laburo desde los 14 años y él se quiere apoderar de cosas que no corresponden. Siempre tuve dudas de cosas extrañas que pasaban en mi casa, deudas, tarjetas, cosas gravísimas“, agregó en el reality.

En diálogo con Marina Calabró, su ex se defendió: “Me dolieron todas las cosas que dijo, que no son ciertas. Es todo falso. El auto lo compramos entre los dos. Yo puse más plata que ella. Estoy tranquilo“.

“Yo firmé los papeles para comprarlo y tengo el permiso para circular. Yo estuve siete años con ella y la ayudé, la apoyé. Ayudé a su madre… Ella lloraba todo el día porque no la contrataba nadie“, manifestó.

“Hubo infidelidades de ambos lados. En diciembre del año pasado nos peleamos. Yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes. Ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico“, sentenció. (Pronto)

