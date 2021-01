El desconsolado llanto de Cachete Sierra detrás de cámara

En esa misma línea reflexionó sobre su paso por el ciclo de El Trece y confesó a corazón abierto: “Venir acá fue como volver a vivir, a focalizar, trabajar, defender el laburo con mucha humildad y sacrificio“. Además lanzó con orgullo que nunca ingresó en conflictos, pese a que es uno de los códigos internos que comparte el programa. “Siempre me mantuve en eje y nunca pisé ningún palito que me pusieron“.

You May Also Like