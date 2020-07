El descubridor de los Beatles tendrá su película

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best (Ringo Starr todavía no formaba parte de la banda) grabaron varias canciones con Tony Sheridan, entre ellas, “My Bonnie”, el tema que quería conseguir el joven Raymond. La canción era una adaptación de un viejo tema que cantaban los marineros en Liverpool.

“No conocía a la persona que me atendió. Le dije que era la mejor banda que había visto en vivo. Me hizo algunas preguntas: ‘¿Quiénes eran?’, ‘¿Dónde tocaban?’ y ‘¿Qué tipo de música hacían?’“, reconoció Jones al sitio Beatles Bible, quien por aquellos años se ganaba la vida trabajando en una imprenta y disfrutando de la novedad del rock.

El famoso manager escuchó el nombre de los Beatles por primera vez en su disquería de Liverpool. El sábado 28 de octubre, Raymond Jones entró al local NEMS para comprar un disco. El joven de 22 años llamó rápidamente la atención del comerciante por su look: campera de cuero y pantalón ajustado. “Busco un álbum. Se llama ‘My Bonnie’ y lo grabaron en Alemania ¿Lo tienen?“. “De quién es“, fue la respuesta. “Los Beatles, pero seguro que usted no lo conoce“. Jones dejó el local con las manos vacías.

