El difícil presente de Verónica Monti, la ex de Sergio Denis

La última pareja del cantante atraviesa un delicado momento junto a sus hijos.

La ex pareja de Sergio Denis, Veronica Monti, estuvo en el centro de atención durante varios meses por sus declaraciones hacia el cantante. Tal es así, que la familia del cantante le prohibió la entrada a la clínica donde se encuentra internado desde hace unos meses.

En esta oportunidad, Veronica habló sobre su delicado presente económico. “Estoy desesperada. Tengo dejar el departamento en el que vivo en marzo. No tengo nada en la heladera. No puedo vivir más así. No puedo ser mamá sola. Mi familia me ignora, están todos enojados”, reveló a la revista Caras.

Durante su relación con el cantante, Monti tuvo otro pasar económico, pero desde el accidente de Sergio, el 11 de marzo del 2019, él se encuentra en estado crítico al caer desde una fosa durante un recital en Tucumán. Desde aquel entonces, la mediática no tuvo más contacto con él. (Rating Cero)

