El Dipy arremetió contra Diego Brancatelli

Diego Brancatelli y El Dipy protagonizaron distintas disputas, tanto virtuales como televisivas. Ahora, el periodista acusó al cantante de “buscar cámara” y la respuesta de El Dipy no se hizo esperar. “Te pinté la cara dos veces con verdades“, dijo el músico sobre los enfrentamientos previos. “Llamate a silencio. Ya no podés caminar tranquilo por ningún lado“.

Como invitado de Intratables, El Dipy ya discutió en otras oportunidades con el periodista. En general, el vocalista le reprocha a Brancatelli su falta de críticas hacia el Gobierno y le señala incongruencias entre su discurso y la realidad.

Ahora, el panelista escribió en Twitter sobre el cantante. “Necesita cámara“, manifestó. “Lo mejor es ignorarlo. Ya lo dijo Fideo: su lengua va más rápido que su cabeza. Se hace el picante y cuando le decís algo, llora con una carta documento (dudosa)“.

Eze, hay cosas más importantes 😉 https://t.co/wfMfG8FIDQ — Diego Brancatelli (@diegobranca) October 27, 2020

Como es su costumbre, El Dipy respondió con un hilo de tuits. “Tu programa me dio cámara. Me llamaron ellos. Y me siguen llamando. Te pinté la cara dos veces con verdades”, sostuvo. “Triste que lloraste el dólar a 43 y hoy cerrás bien el o. Vos cobrás tu sueldo de la nuestra y no bancás a los ciudadanos que no son de tu partido. Te cag. en la gente laburante mintiéndole al pueblo por defender a tus líderes”, añadió.

Luego, acusó a Brancatelli de no aceptar a quienes no piensan como él. “A mí putean y me quieren. Y así y todo nunca desactivo los comentarios. ¿Sabés por qué? Porque cualquiera puede opinar si está o no está de acuerdo con lo que digo. Libertad de expresión se llama”.

Por último, El Dipy apuntó contra el cargo público de Brancatelli. “La corrés que donás tu sueldo de Pilar. Una chica de 15 años murió de desnutrición en tu partido. ¿Calladito no? Así son ustedes. Se cag. en la gente. Y encima, les tenemos que pagar, ratas“, cerró. (La Nación)

