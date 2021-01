El Dipy volvió a insultar a Pablo Echarri y Diego Brancatelli

David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, volvió a dedicarles insultos de todos los colores a Pablo Echarri y Diego Brancatelli, e invitado a Los Ángeles de la Mañana, reveló que tiempo atrás supo amar a Dady Brieva y dijo que le ofrecieron 300 mil dólares estadounidenses para ser candidato del kirchnerismo.

“Con Brancatelli no te podés pelear”, sostuvo el cantante de cumbia en el programa de El Trece, a pesar de haber tenido sus cruces con el periodista, tanto en “Intratables” como en Twitter.

“¿A cuál te bancás menos? ¿A Brancatelli o a Echarri?”, le preguntó Ángel de Brito a su entrevistado, que respondió sin filtro: “Son los dos pelotudos, así que técnicamente son lo mismo. Es la misma sangre, son dos ensobrados”, lanzó el artista.

“Cuando vos llorás en la televisión por algo que le estaba pasando al país, porque le estaba pasando, el cierre de un montón de PyMEs durante el gobierno anterior, lo banco. Porque peleas por tu país y tu gente, ¿y ahora? Así son, eso molesta”, dijo el exlíder de El Empuje.

“A Diego Brancatelli no lo conozco personalmente más allá del programa, no sé si es bueno o malo, pero le discuto el relato. Una cosa es comunicar algo y otra cosa mentir por algo político”, continuó el invitado de LAM, que también afirmó que “la gente no lo quiere” al panelista del programa conducido por Fabián Doman.

“Creo que lo que más me duele es que estén convencidos de lo que piensan. Cuando vos le retrucas con fundamentos y cosas que pasan, con índices que ellos dicen que no están”, enfatizó el músico en diálogo con De Brito.

Recordando las elecciones de 2019, Dipy dijo que le parecían buenas las cosas que decía Alberto Fernández, aunque no votó debido a que se encontraba en Uruguay. “Dije ‘no está mal las cosas que está diciendo’. Pero después te encontrás con que piensan que no tenemos internet, y nos tuvieron 9 meses leyendo y viendo la televisión con todas las cagadas que se mandan en vivo y en directo. La gente tiene hambre”, indicó Martínez.

Tras reconocer que durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo pobreza y hambre, el ex participante del Bailando señaló que siempre critica lo que sucede en la Argentina, sin importar el color político de quien esté en el poder.

“Macri no está más, se mandó las cagadas que se habrá mandado, y ahora me la agarro con este porque es el que está ahora. El año pasado me quejé del otro, y me encantaría no hacerlo con el próximo. Veo gente humilde y pobre que defiende a políticos ricos que son culpables de su pobreza, es una locura”, expresó el exnovio de Mariana Diarco. (Exitoina)

