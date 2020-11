El dolor de Ariel Puchetta, por la muerte de su madre

Antes de cerrar, remarcó que lo consuela pensar que su madre podrá reencontrarse con dos de las personas que más amó: su marido y su hija. “Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella, por fin, se va a reencontrar con mi hermana y mi papá… Que les va a poder decir que los amo y los extraño con todo mi corazón. Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad“, sentenció, muy triste, el cantante.

Y siguió: “Yo sé que muchos dirán que le tengo que rezar a Dios por su alma, que Dios sabe lo que hace, que por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar… Pero realmente no alcanzan y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor. Obviamente, yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda“, reflexionó.

