El dolor de Marcela Baños por la muerte de su padre

“Yo estoy atravesando estos primeros días de una manera rara, poniéndole onda que no tengo pero remándola. La verdad es que despedir a tu papá no es fácil, en realidad nunca lo es con un ser querido pero él ya estaba sufriendo demasiado, no estaba bueno todo lo que estaba pasando… él se fue bien y tanto mi mamá como mi hermana y yo, estamos en paz”, confesó Baños.

