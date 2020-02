El drama de Duffy, la cantante que dejó la música porque fue secuestrada y violada

La artista galesa fue muy popular en 2008, pero luego dejó su carrera. Más de diez años después, relató lo que le sucedió.

En 2008 Duffy se volvió muy conocida cuando su canción ‘Mercy’ comenzó a sonar en todos lados. Rockeferry, el disco que incluía el tema, llegó a vender nueve millones de copias y parecía que la carrera de la joven galesa iba en ascenso. Sin embargo, de un día para el otro dejó los medios y no se supo nada más de ella.

Más de 10 años después, rompió el silenció y relató la traumática experiencia que la llevó a dejar su carrera: fue secuestrada y violada durante varios días. En un posteo de Instagram, contó lo que sucedió.

“No se pueden imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. Muchos de ustedes se habrán preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíblemente por poder hablar, al fin”, comenzó.

“La verdad es, y creanme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla”, continuó.

Duffy contó por qué no lo dijo antes: “No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. ¿Cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?”.

La cantante aseguró que en unos días va a publicar una entrevista completa en la que habla del horror que tuvo que atravesar.

Fuente: Revista Pronto

