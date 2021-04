El drama familiar por el que atraviesa Ángela Leiva

Se planteó como una buena noticia, pero pronto llegó la tristeza. Mariana Fabbiani quiso saber por la recuperación del papá de Ángela Leiva, que –según había leído en sus redes sociales– se había recuperado de cáncer. “¿Ya podemos festejar?”, le preguntó la conductora de “Lo de Mariana” a la cantante, ilusionada con escuchar una historia feliz. Pocos podían imaginar la respuesta. Porque Ángela bajó la cabeza y anticipó: “Bueno… Aprovecho para contar”.

Entonces, con el tono pausado relató: “Venció el cáncer. Fue una noticia increíble. Estuvo luchando como un año”, contó y aprovechó para mandarle “un beso gigante” a Ani, la actual esposa de su padre y a sus “hermanastras”, por las hijas de ella, “que lo cuidaron muchísimo”. Y agregó, después de bajar la cabeza una vez más: “Ahora también la está peleando… Yo esto no lo conté. A mi papá, cuando le dieron la noticia de que venció el cáncer, le diagnosticaron Covid. Y, bueno… Hoy lo tenemos internado. Está entubado, en coma farmacológico. Y está luchando”.

Absorta quedó Fabbiani y solo atenuó a contestar: “Ah, está entubado…” Y contó que se había quedado con la información que Ángela había publicado en sus redes: Eduardo Mario Leiva se había curado. “Les presento a el ganador de la batalla más grande de su vida! Este hombre es mi papá y venció a el cáncer! Te amo pa!!! valiente, héroe, nuestro orgullo. Gracias papito por esta alegría. Gracias por elegir la vida”, había escrito Ángela en una publicación de Instagram.

Por eso la cantante explicó que se habían enterado del coronavirus de Eduardo al día siguiente de festejar la buena noticia de su recuperación. “En redes me quise quedar con esa notica… No soy una influencer. No cuento todo lo que hago. Conté eso porque es un ejemplo de vida. No es fácil luchar contra el cáncer. Mi mamá falleció de cáncer”, apuntó Ángela sobre la pérdida que sufrió hace ocho años. Y sobre el diagnóstico de coronavirus de su papá agregó: “Fue un baldazo de agua fría”.

Detalló que lo internaron hace quince días y que vive en la ciudad de Tandil, desde dónde su familia la mantiene informada continuamente. “Acompaño desde la distancia y con amor. Ahora me está por llegar el parte de hoy”, dijo. Agregó que la foto del festejo por su cura del cáncer es anterior a la novedad, de cuando su padre la fue a ver a un show. Y puntualizó: “Al otro día de internarlo por Covid, pasó a estar en coma farmacológico”. Dijo además que su manager, que es como un abuelo para ella, también está infectado e internado. Y dejó en claro que es una mujer resiliente. “Me mantengo fuerte y enfocada en que mi papá luchó para que yo llegue hasta aquí”, reflexionó la cantante que también tuvo que soportar el virus en carne propia.

“Después de haber pasado un fin de semana acá internada, quiero contarles que ya me dan el alta. Quiero agradecer inmensamente a la gente del Sanatorio de La Trinidad de Quilmes y a todo su personal de salud que me ha tratado excelente. Me han cuidado y me han protegido en esta secuencia que tuve que vivir. Siempre estuve bien y la internación fue por protección y control. Me voy a casa muy contenta y feliz”, relató en octubre del año pasado a través de un video que subió a su cuenta de Twitter. Fue después de que una neumonía complicara su cuadro de Covid cuando participaba de Cantando 2020, el programa de La Flia. (Teleshow)

Comentarios

comentarios