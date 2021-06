El dramático momento de Camila Perissé

“Ella cuando íbamos en la ambulancia a Mar del Plata me dijo ‘chino, quedate tranquilo que esto es así, me llegó la hora’ para ella este año se muere. Es muy triste y muy duro. Estoy solo en esto. Confío en esta medicina y creo que se va a salvar“, concluyó. (Revista Pronto)

“La llevé a Mar del Plata casi muriéndose, le agarró un problema cognitivo. La internamos en una clínica psiquiátrica porque estaba mal medicada. Llegó un punto que había que trasladarla a un hospital. Se logró estabilizarla un poco. Ya los remedios no le hacen nada y su cuerpo está colapsado, sus órganos ya no resisten más fármacos“, agregó con angustia.

