El dramático presente de Dieguito Fernando con sus hermanos

La muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre pasado dejó de luto a millones de personas pero en especial, a su círculo familiar. Uno de los más dolidos es Dieguito Fernando, el hijo de siete años del Diez fruto de su antigua relación con Verónica Ojeda. En la actualidad, la mediática se encuentra en pareja con el abogado Mario Baudry y éste, además de representar los intereses legales del menor, ve la nula relación de pequeño con sus hermanos.

“Ni lo llaman, ni lo ven. Está solo. De hecho, hace una hora me llamó, él está en un cumpleaños de la prima, y me pidió ir al cementerio. Él quiere ver la tumba de su papá, ¿y qué le vamos a decir, que no? Tiene 7 años“, sostuvo el letrado en “En Fantino a la Tarde”.

En la misma línea, continuó: “Él en Navidad quería ir a la casa de su papá en el cielo, ¿qué, no va a ir al cementerio? Sí. Tiene que cerrar su ciclo de vida, ¿por qué le vamos a esconder su verdad?“.

Por su parte, Marcela Tauro manifestó al escuchar a la pareja de Ojeda: “Te parte cuando hablás, te pone mal“. Al respecto, Baudry indicó: “Sí, me pone mal. No es fácil. Ayer le cortaron la mutual de vuelta. No sé por qué. Su obra social la pagaba Diego. Pero una vez que fallece tiene un año de coseguro, que lo paga el Estado, que sostiene a un chico que tiene problemas“.

“El otro día, cuando nos levantamos temprano, se levanta Dieguito pidiendo ir a la casa de papá. Entonces Verónica le dice ‘la casa de papá está en Brandsen, está cerrada, y papá no está ahí’. Dieguito preguntó dónde estaba papá y contestamos que en el cielo. ‘Bueno, vamos a la casa del cielo, yo quiero verlo a papá’, pidió el nene“, recordó Mario. (Diario Show)

