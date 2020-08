El drástico cambio de look de Bad Bunny hizo estallar los memes

Como sea, Bad Bunny lo hizo otra vez: quería llamar la atención de su público para transmitir un mensaje que le resulta realmente importante y lo logró; el look cautivó las redes sociales y su comunicado llegó a miles de personas, no solo de Puerto Rico sino del mundo entero.

Bad bunny bout go review the Krusty krabs food pic.twitter.com/gZ8mipJ3rq

Si bien recibió gran apoyo por su compromiso político y social, hubo algo que llamó la atención de los fanáticos: su nuevo look, que incluye un llamativo bigote rockero. Las fotos que acompañan la publicación se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde los memes por sus parecidos con distintos dibujos animados y personajes famosos de la historias no tardaron en llegar.

A post shared by @ badbunnypr on Aug 20, 2020 at 2:40pm PDT

View this post on Instagram

Desde marzo, el artista se encuentra junto a su novia Gabriela Berlingeri en su departamento de San Juan, donde pasaron gran parte de la cuarentena. Lo cierto es que el público no pudo ver demasiado de ese día a día: algún que otro posteo en redes con producciones fotográficas caseras y apenas un escueto live, no mucho más. De todas formas, los fans tienen con qué entretenerse: YHLQMDLG y Las Que No Iban a Salir fueron publicados hace apenas algunos meses y tienen una gran cantidad de singles con potencial para rato.

You May Also Like